Asgari ücret zam toplantısı 2025: Asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?
Yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağı, milyonlarca çalışan ve işçi tarafından merak ediliyor. 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak asgari ücret zam toplantısında, işçi, işveren ve hükümet kesimi yer alacak. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?
2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıların ardından uzlaşılması durumunda zamlanacak ve yeni asgari ücret belli olacak. Peki 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?