Asgari ücret zam toplantısı 2026: Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?

Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan kritik sürece çevrildi. Yılbaşı öncesinde merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, sadece asgari ücretlileri değil, aynı zamanda özel sektör maaşlarını, sosyal yardımları ve pek çok ekonomik dengeyi de doğrudan etkileyecek. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?