Asgari ücret zam toplantısı 2026: Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?
27.11.2025 12:28
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü, 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan kritik sürece çevrildi. Yılbaşı öncesinde merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, sadece asgari ücretlileri değil, aynı zamanda özel sektör maaşlarını, sosyal yardımları ve pek çok ekonomik dengeyi de doğrudan etkileyecek. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?
2026 asgari ücret zammı toplantıları için geri sayım başladı. Aralık ayına kısa bir zaman kala milyonlarca çalışan işçi, işveren ve hükümet kesimi tarafından yapılacak toplantı tarihini merak ediyor. Peki, 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanıyor.
Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor.
Buna göre; 2026 asgari ücret zam toplantılarının aralık ayının ilk haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ntv'ye özel açıklamalarda bulunan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, zam oranında tahminlerin yüzde 25-30 aralığında olduğunu söyledi.
Bu yıl net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse bu rakam 28 bin 735 TL'ye, yüzde 25 zam gelirse 27 bin 630 TL'ye yükselecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2026 yılı asgari ücretinin de Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla resmen açıklanması bekleniyor.