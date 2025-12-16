Asgari ücret zammı 2. toplantı ne zaman? 2026 asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor
16.12.2025 10:44
NTV - Haber Merkezi
Asgari ücret zammı için 2. toplantı tarihi, milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Yeni yıl öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek olan asgari ücret zammı için ilk toplantı 12 Aralık'ta yapıldı. Şimdi ise gözler 2. toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında 2. toplantının yapılacağı tarih ve saat belli oldu.
Asgari ücret 2. toplantı tarihi, asgari ücretli ve özel kurumlarda çalışan birçok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelmesiyle belirlenecek olan 2026 asgari ücret zammı için gözler 2. toplantının yapılacağı tarihe çevrildi.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ KORUYACAK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullandı.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.