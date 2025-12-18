Asgari ücret zammı 2. toplantı tarihi: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

2026 asgari ücret zammı için görüşmeler bugün itibarıyla devam edecek. Normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi tarafının toplantıya katılmaması nedeniyle eksik devam ediyor. Bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı çalışanların gündeminde. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?