Asgari ücret zammı 2. toplantı tarihi: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
18.12.2025 09:48
NTV - Haber Merkezi
Asgari ücret toplantısının yapılacağı tarih, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak 2. toplantıya işçi temsilcilerinin katılması beklenmezken, masada bir rakam konuşulup konuşulmayacağı da merak ediliyor. Peki, 2026 asgari ücret zam toplantısı ne zaman, saat kaçta?
2026 asgari ücret zammı için görüşmeler bugün itibarıyla devam edecek. Normal şartlarda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi tarafının toplantıya katılmaması nedeniyle eksik devam ediyor. Bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, 2026 yılında ne kadar olacağı çalışanların gündeminde. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari ücret zammı için 2. toplantı tarihi bakanlık tarafından yapılan duyuru sonrasında belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te yapacağını belirtti.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISINDA RAKAM VERİLİR Mİ?
TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusuna, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.
Buna göre; Asgari ücret zammı 2. toplantısında bir rakam konuşulması beklenmiyor.
"ÇALIŞANLARIMIZIN GELİRLERİNİ KORUYACAK BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecine ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.
Işıkhan, "Çalışanlarımızın gelirlerini koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözetecek bir anlayışla çalışmalar yürütülecektir." ifadesini kullandı.