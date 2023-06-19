Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı için bekleyiş sürüyor. Asgari ücret ara zammı için bekleyen milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı toplantıda alınacak kararı bekliyor. Peki, 2023 asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?
2023 asgari ücret zammı için 2. toplantının ne zaman yapılacağı, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sürmeye devam ederken, yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?