Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı için bekleyiş sürüyor. Asgari ücret ara zammı için bekleyen milyonlarca asgari ücretli çalışan, hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı toplantıda alınacak kararı bekliyor. Peki, 2023 asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 1

2023 asgari ücret zammı için 2. toplantının ne zaman yapılacağı, yüz binlerce asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Asgari ücret ara zammı için hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında zam pazarlığı sürmeye devam ederken, yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak?

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Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 3

TOPLANTININ ARDINDAN KOMİSYON, BAKANLA BİR ARAYA GELECEK

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 4

ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN VE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 19 Haziran'da 2. kez toplanacak.

Yapılacak olan 3. toplantı sonrasında asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 5

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA "DENGE" VE "GÜNÜN ŞARTLARI" BAZ ALINACAK

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 6

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret zammı 2023: Asgari ücret tespit komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? - 7

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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