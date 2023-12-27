Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı için bugün Beştepe'de kritik görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle işçi, işveren tarafı ve Bakan Işıkhan bir araya gelecek. Peki, 2024 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam oranları.

Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 1

2024 Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı, tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan iki toplantı sonrasında bir ücret belirlememiş ve gözler yapılacak olan üçüncü toplantıya çevrilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı'nda Beştepe'de yapılacak toplantının ardından asgari ücret zammı için rakamın belirleneceği öngörülüyor.

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Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 2

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bugün Beştepe'de toplanacak.

Asgari ücrete zammı için yapılacak olan kritik toplantı saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek.

Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 3

İLK 2 TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULMADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrilmişti.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. İki toplantıda da henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 4

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından yapılacak zammın belli olacağı tarih merak ediliyor.

Yeni asgari ücret zammının 31 Aralık 2023 Pazar gününe kadar belli olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 5

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira
Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira
Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira
Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira
Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları) - 6

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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