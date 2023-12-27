Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı için bugün Beştepe'de kritik görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle işçi, işveren tarafı ve Bakan Işıkhan bir araya gelecek. Peki, 2024 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam oranları.
2024 Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı, tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan iki toplantı sonrasında bir ücret belirlememiş ve gözler yapılacak olan üçüncü toplantıya çevrilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı'nda Beştepe'de yapılacak toplantının ardından asgari ücret zammı için rakamın belirleneceği öngörülüyor.