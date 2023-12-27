Asgari ücret zammı 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret ne kadar olacak? (Olası zam oranları)

2024 Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve ne kadar olacağı, tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılan iki toplantı sonrasında bir ücret belirlememiş ve gözler yapılacak olan üçüncü toplantıya çevrilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı'nda Beştepe'de yapılacak toplantının ardından asgari ücret zammı için rakamın belirleneceği öngörülüyor.