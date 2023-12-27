Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı)

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün kararını verdi. Asgari ücrete toplamda yüzde 49 zam yapıldı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 49 oranında artmış olacak.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 2

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI

Bakan'ın asgari ücret açıklaması şöyle;

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17002 lira olarak belirlenmiştir. "

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 3

2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 4

TÜRK-İŞ: TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücretle ilgili olarak şunları kaydetti: "İki saat öncesine kadar resmi rakam söylemedik. Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada. Ama anlaşılan rakam 17 bin lira. Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz." 

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 5

TİSK: TÜM PAYDAŞLAR İÇİN AZAMİ ÇABA GÖSTERDİK

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da, "Uzun ve zorlu süreci geride bırakıyoruz. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami çaba gösterdik. Asgari ücret bir taban ücrettir, makul olması gerekir. Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Asgari ücret desteği için teşekkür ediyorum. Odağımızı enflasyonla mücadeleye ayıracağız." dedi.  

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 6

KOMİSYON İKİ KEZ TOPLANDI


Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay iki kez toplanmıştı.

11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı.

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 7

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak son iki yılda temmuz ayında ara zam yapıldı. Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şöyle: 


2019: 2 bin 20 lira
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 8

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA NE KADAR OLDU?

Dolar bazında bakıldığında asgari ücret 578 dolar olacak. Bu rakam şu anda 387 dolar düzeyinde bulunuyordu.

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