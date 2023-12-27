Asgari ücret zammı 2024: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı)
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin ne kadar olduğunu açıkladı. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün kararını verdi. Asgari ücrete toplamda yüzde 49 zam yapıldı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 49 oranında artmış olacak.