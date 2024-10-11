Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları)
Asgari ücret zammının 2025 yılında ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayında yapılacak olan yeni asgari ücret zammı öncesinde son durum ve ilk zam tahminleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücret son olarak hükümet tarafından ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanmış ve temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde araştırılıyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplantısı ne zaman? İşte ocak ayında yapılacak asgari ücret zam artışı için olası senaryolar.
Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesinde, 2025 asgari ücret zammındaki son durum araştırılıyor. Asgari ücretli milyonlarca çalışan ve özel sektör çalışanları, 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. İşte 2025 asgari ücreti zammında son durum.