Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları)

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışanların cevabını merakla beklediği asgari ücret zam toplantısıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı.



Buna göre; 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.