Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları)

Asgari ücret zammının 2025 yılında ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayında yapılacak olan yeni asgari ücret zammı öncesinde son durum ve ilk zam tahminleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Asgari ücret son olarak hükümet tarafından ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanmış ve temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Yeni zam tutarı ise asgari ücret tespit komisyonu toplantıları öncesinde araştırılıyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplantısı ne zaman? İşte ocak ayında yapılacak asgari ücret zam artışı için olası senaryolar.

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 1

Yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya geleceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesinde, 2025 asgari ücret zammındaki son durum araştırılıyor. Asgari ücretli milyonlarca çalışan ve özel sektör çalışanları, 2025 yılında maaşlarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. İşte 2025 asgari ücreti zammında son durum.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.

Ekonomistlerin bir kısmı ücret zammı konusunda ayrışmış durumda. Bir kısmı ücret zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 3

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışanların cevabını merakla beklediği asgari ücret zam toplantısıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 4

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 5

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 6

Yüzde 25’lik zamda asgari ücret 21 bin 252 lira

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 7

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 8

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 953 lira

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 9

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 803 lira

Asgari ücret zammı 2025: Asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak? (Asgari ücret ocak zammında olası zam senaryoları) - 10

Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

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