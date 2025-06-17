ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yüzde kaç zamlanacak? Son dakika asgari ücret açıklamaları

Asgari ücrete %10 zam yapılması durumunda 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.



Asgari ücrete %15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.



Asgari ücrete %20 zam yapılması durumunda 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.



Asgari ücrete %25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.



Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.