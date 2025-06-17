ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, yüzde kaç zamlanacak? Son dakika asgari ücret açıklamaları
Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artış Temmuz ayında belli olurken milyonlarca özel sektör çalışanı ve işveren asgari ücrete odaklandı. Mevcut asgari ücret Ocak ayında 22 bin 104 lira olarak ödeniyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada enflasyon verilerine vurgu yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrette ara zam formülü uygulanmıştı. Peki Temmuz’da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte, Asgari ücret zammıyla ilgili son yapılan açıklamalar…
Asgari ücrette ara zam beklentisi için gözler Temmuz ayına çevrildi. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranı Haziran ayı enflasyonu ile belli olacak. 2025 yılının ilk 5 aylık enflasyon verisinde yaşanan gerileme dikkat çekti. Enflasyon verileri, asgari ücrette doğrudan belirleyici olmazken geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında ara zam kararı alınmıştı. Normal şartlarda asgari ücret her yeni yılda işveren, işçi ve hükümet yetkililerinden oluşan komisyonun bir araya gelmesiyle belirleniyor. 2024 yılında enflasyon verileri doğrultusunda asgari ücrette ara zamma gidilmedi. Çalışanların merakla beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Güler, açıklamasında değerlendirme olabileceğini belirtti. İşte, asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri…