Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları

Asgari ücret 2025 zammı için artık geri sayım başladı. Milyonlarca çalışan ve işçinin merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı öncesinde, enflasyon verileri ve beklentileri yakından takip ediliyor. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya geleceği Asgari Ücret Komisyon Toplantısı öncesinde, asgari ücret zammıyla ilgili beklentiler araştırılıyor. Peki, asgari ücret zammı 2025 ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları.

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 1

2025 asgari ücret zammıyla ilgili son haberler ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Oluşan enflasyon ve enflasyon beklentisine göre belirlenecek olan 2025 asgari ücret için tahminler merak ediliyor. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirmişti. Peki, Asgari ücret zammı 2025 ne kadar, yüzde kaç olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 2

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 3

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 5

"ORTAK BİR ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 6

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları - 7

ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

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