Asgari ücret zammı 2025 tahminleri: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? Enflasyon beklentilerine göre asgari ücret zam oranları

2025 asgari ücret zammıyla ilgili son haberler ve gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Oluşan enflasyon ve enflasyon beklentisine göre belirlenecek olan 2025 asgari ücret için tahminler merak ediliyor. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirmişti. Peki, Asgari ücret zammı 2025 ne kadar, yüzde kaç olacak?