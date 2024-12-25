Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı)

Asgari ücret 2025 zammının ne kadar olduğu, yeni zam oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Doğrudan 7 milyon kişiyi ve dolaylı yoldan bütün çalışanları etkileyen 2025 asgari ücret zammı sonrasında net ve brüt asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Çalışanlar ise 2025 asgari ücret zammının ne zaman geçerli olacağını sorguluyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 1

2025 asgari ücret zammı, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesimi yaptığı son toplantının ardından yeni asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammının net ve brüt tutarını duyurdu. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Zam ne zaman geçerli olacak?

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Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 2

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmış olacak.

Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 3

ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ NE KADAR OLDU?

2025 yılında uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 TL brüt ücret ise 26 bin 5 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 30 bin 556 TL oldu.

Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 4

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Asgari ücret, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, 1000 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı) - 5

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak 2022-2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapıldı.

Son beş yıldaki asgari ücret rakamları ise şöyle:

2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira
2024 Ocak: 17 bin 2 lira
2025 Ocak: 22 bin 104 lira

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