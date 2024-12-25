Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı)
Asgari ücret 2025 zammının ne kadar olduğu, yeni zam oranının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Doğrudan 7 milyon kişiyi ve dolaylı yoldan bütün çalışanları etkileyen 2025 asgari ücret zammı sonrasında net ve brüt asgari ücret zam oranı merak ediliyor. Çalışanlar ise 2025 asgari ücret zammının ne zaman geçerli olacağını sorguluyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu?
2025 asgari ücret zammı, tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesimi yaptığı son toplantının ardından yeni asgari ücret zam oranı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammının net ve brüt tutarını duyurdu. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Zam ne zaman geçerli olacak?