Asgari ücret zammı 2025: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? (Net-brüt asgari ücret zam oranı)

SON BEŞ YILDA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret normalde yılda bir kez açıklanıyor. Ancak 2022-2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapıldı.



Son beş yıldaki asgari ücret rakamları ise şöyle:



2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira

2024 Ocak: 17 bin 2 lira

2025 Ocak: 22 bin 104 lira