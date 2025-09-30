Asgari ücret zammı 2026: Yeni asgari ücret zaman belli olacak? Gözler komisyon tarihinde
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için 2026 yılı beklentisi şimdiden gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl öncesinde toplanarak yeni asgari ücret için değerlendirme yapacak ve hükümet tarafından asgari ücret zammı belirlenecek. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, komisyon görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?
2026 asgari ücret zammı için toplantı tarihleri, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belirlenen asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise çalışanların gündeminde. Peki, asgari ücret zammı toplantısı ne zaman?