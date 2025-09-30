Asgari ücret zammı 2026: Yeni asgari ücret zaman belli olacak? Gözler komisyon tarihinde

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı için 2026 yılı beklentisi şimdiden gündemde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl öncesinde toplanarak yeni asgari ücret için değerlendirme yapacak ve hükümet tarafından asgari ücret zammı belirlenecek. Peki, 2026 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, komisyon görüşmeleri hangi tarihte başlayacak?

2026 asgari ücret zammı için toplantı tarihleri, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belirlenen asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise çalışanların gündeminde. Peki, asgari ücret zammı toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Her yıl işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı boyunca bir araya geliyor. Komisyon, ekonomik verileri, enflasyon oranlarını, işçi ve işveren taleplerini dikkate alarak yeni asgari ücreti belirliyor. 2026 yılı için de görüşmelerin Aralık 2025’in ilk haftasında başlaması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son yıllarda olduğu gibi 2026 asgari ücret zammının da Aralık ayının son haftasında Cumhurbaşkanı tarafından duyurulması öngörülüyor. Böylece milyonlarca çalışan 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN HANGİ KRİTİLER DİKKATE ALINACAK

Asgari ücret belirlenirken;

Yıllık enflasyon oranı ve ekonomik göstergeler,

Çalışanların yaşam maliyetleri,

İşverenlerin maliyet dengesi göz önüne alınıyor.

