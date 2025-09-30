Asgari ücret zammı 2026: Yeni asgari ücret zaman belli olacak? Gözler komisyon tarihinde

2026 asgari ücret zammı için toplantı tarihleri, milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belirlenen asgari ücretin bu yıl ne kadar olacağı ise çalışanların gündeminde. Peki, asgari ücret zammı toplantısı ne zaman?