Asgari ücret zammı için ilk toplantı: 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağı, milyonlarca çalışan ve işçi tarafından merak ediliyor. 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak asgari ücret zam toplantısında, işçi, işveren ve hükümet kesimi yer alacak. Peki, 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı: 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 1

2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Mevcut 17 bin 2 lira olan asgari ücret, aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantıların ardından uzlaşılması durumunda zamlanacak ve yeni asgari ücret belli olacak. Peki 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı için ilk toplantı: 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı: 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 3

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

Asgari ücret zammı için yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı için ilk toplantı: 2025 asgari ücret ne zaman belli olacak? İlk toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 4

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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