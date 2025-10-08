Asgari ücret zammı için kritik tahmin: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Ekonomistler 2026 yılının Ocak ayında yapılacak artışın yüzde 30 ila 40 arasında olması bekliyor. Mevcut asgari ücret net olarak 22 bin 104 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret için dikkat çeken hesaplama şu şekilde;





Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek. Zam oranının % 35 seviyesine çekilmesi halinde ise mevcut asgari ücret 7 bin 736 lira artacak. Asgari ücrette zam oranın %40 olması halinde ise 8 bin 841 lira artış yaşanacak. Zam oranlarına göre yapılan hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.