Asgari ücret zammı için kritik tahmin: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Yeni yıla 3 aydan kısa bir zaman kala asgari ücret tahminleri masaya yatırıldı. Asgari ücret zammı doğrudan milyonlarca çalışanı etkilerken dolaylı olarak şirketlerin maaş politikasını da belirliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda ara zam yapılmıştı. 2024 ve 2025 yıllarında ise enflasyonda yaşanan düşüşün ardından asgari ücrete ara zam uygulanmadı. Ocak ayında asgari ücret yeniden belirlenecek. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için yapılan hesaplama…

Asgari ücret için kritik tahminler yapılmaya başlandı. Özellikle bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmazken zam beklentisi yükseldi. Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları da dikkate alınıyor. Enflasyonun yanı sıra diğer birçok etken değerlendirilerek asgari ücrete yapılacak zam oranı belirleniyor. Asgari ücret, her yıl olduğu gibi bu yılda komisyon toplantısı ile belirlenecek. Peki 2026  Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte, masadaki rakamlar…

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANACAK?

Asgari ücret zammı belirlenirken işveren, işçi ve hükümetten beş temsilci komisyonda bir araya geliyor. İşçi tarafı ve işveren tarafı beklentilerini sıralıyor. Ekonomik veriler değerlendirilirken asgari ücret zammına karar veriliyor.

Asgari ücrete 2024 yılında yüzde 49 zam yapılırken 2025 yılında ise yüzde 30 zam artışı yapıldı. Son 2 yılda asgari ücrette ara zam formülü uygulanmadı.

Merkez Bankası enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Asgari ücret belirlenirken memur ve emekli maaşında olduğu gibi doğrudan enflasyon belirleyici olmuyor.

Ekonomistler 2026 yılının Ocak ayında yapılacak artışın yüzde 30 ila 40 arasında olması bekliyor.  Mevcut asgari ücret net olarak 22 bin 104 lira olarak ödeniyor. Asgari ücret için dikkat çeken hesaplama şu şekilde;

Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek. Zam oranının % 35 seviyesine çekilmesi halinde ise mevcut asgari ücret 7 bin 736 lira artacak. Asgari ücrette zam oranın %40 olması halinde ise 8 bin 841 lira artış yaşanacak. Zam oranlarına göre yapılan hesaplamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

%30 zam yapılması durumunda asgari ücret 28.735 TL olacak.

%31 zam yapılması durumunda asgari ücret 28.956 TL olacak.

%32 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.177 TL olacak.

%33 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.398 TL olacak.

%34 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.619 TL olacak.

%35 zam yapılması durumunda asgari ücret 29.840 TL olacak.

%36 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.061 TL olacak.

%37 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.282 TL olacak.

%38 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.503 TL olacak.

%39 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.724 TL olacak.

%40 zam yapılması durumunda asgari ücret 30.945 TL olacak.

