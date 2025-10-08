Asgari ücret zammı için kritik tahmin: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
Yeni yıla 3 aydan kısa bir zaman kala asgari ücret tahminleri masaya yatırıldı. Asgari ücret zammı doğrudan milyonlarca çalışanı etkilerken dolaylı olarak şirketlerin maaş politikasını da belirliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda ara zam yapılmıştı. 2024 ve 2025 yıllarında ise enflasyonda yaşanan düşüşün ardından asgari ücrete ara zam uygulanmadı. Ocak ayında asgari ücret yeniden belirlenecek. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için yapılan hesaplama…
Asgari ücret için kritik tahminler yapılmaya başlandı. Özellikle bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmazken zam beklentisi yükseldi. Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları da dikkate alınıyor. Enflasyonun yanı sıra diğer birçok etken değerlendirilerek asgari ücrete yapılacak zam oranı belirleniyor. Asgari ücret, her yıl olduğu gibi bu yılda komisyon toplantısı ile belirlenecek. Peki 2026 Asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte, masadaki rakamlar…