Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı)
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapacağı 3 toplantının ardından 2025 asgari ücret zammı belirlenecek. Gözler ise yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?
2025 asgari ücret zammı öncesinde zam olasılıkları çalışan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 49,11 oranında zam yapılan asgari ücrete bu yıl yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?