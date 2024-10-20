Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı)

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak ediliyor. Hükümet, işçi ve işveren kesiminin yapacağı 3 toplantının ardından 2025 asgari ücret zammı belirlenecek. Gözler ise yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 1

2025 asgari ücret zammı öncesinde zam olasılıkları çalışan milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 49,11 oranında zam yapılan asgari ücrete bu yıl yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 2

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yeni asgari ücret zammı öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 4

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 5

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 6

ASGARİ ÜCRET ZAM OLASILIKLARI

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

İşte olasılıklar;

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak? (2025 asgari ücret zammı) - 7

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER