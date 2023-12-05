Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı)

Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı, milyonlarca işçi ve çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretliler ve çalışanları yakından ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı öncesinde, yeni zam tutarı için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet kesimini bir arada barındıran Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında yeni asgari ücret zammı açıklanacak. Peki, 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İlk toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı) - 1

2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni yılda geçerli ücret belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, işçi, işveren ve hükümet kesiminin yapacağı ilk toplantının tarihi belli oldu. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

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Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı) - 2

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı) - 3

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bu ayın sonunda gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesinin netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı) - 4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı) - 5

ASGARİ ÜCRET TEK ZAM MI OLACAK?

Asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Ancak 2024'te tek zam ihtimali üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” açıklaması yapmıştı.

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