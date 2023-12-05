Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İlk toplantı tarihi belli oldu (2024 asgari ücret zammı)
Yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı, milyonlarca işçi ve çalışan tarafından sorgulanıyor. Asgari ücretliler ve çalışanları yakından ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı öncesinde, yeni zam tutarı için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet kesimini bir arada barındıran Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında yeni asgari ücret zammı açıklanacak. Peki, 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İlk toplantı ne zaman?
2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren kesimini yakından ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte, yeni yılda geçerli ücret belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, işçi, işveren ve hükümet kesiminin yapacağı ilk toplantının tarihi belli oldu. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?