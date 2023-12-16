Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları)
Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve olası zam oranları, 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Şimdi gözler ise 2. toplantı tarihine çevrildi. Komisyon önümüzdeki hafta 2. kez bir araya gelecek. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte olası zam oranları.
2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi ve gözler yeni yapılacak toplantı tarihine çevrildi. Öte yandan 2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için olası zam tutarları merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?