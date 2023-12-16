Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları)

"GEÇİM ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞIZ"

İlk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.



Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;



"Asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız.



2002 yılından bu yana asgari ücret nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."