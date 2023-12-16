Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları)

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı ve olası zam oranları, 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Şimdi gözler ise 2. toplantı tarihine çevrildi. Komisyon önümüzdeki hafta 2. kez bir araya gelecek. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte olası zam oranları.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 1

2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk toplantıda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi ve gözler yeni yapılacak toplantı tarihine çevrildi. Öte yandan 2024 yılında geçerli olacak olan asgari ücret zammı için olası zam tutarları merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 2

KOMİSYON BU HAFTA 2. KEZ TOPLANACAK

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç geçtiğimiz hafta resmen başladı.

İlk toplantı sonrasında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 18 Aralık Pazartesi günü 2. kez bir araya gelecek.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 3

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 4

"GEÇİM ŞARTLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURACAĞIZ"

İlk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"Asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Niyetimiz asgari ücreti mutabakatla tespit etmektir. Komisyon asgari ücreti belirlerken ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. İşçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracağız.

2002 yılından bu yana asgari ücret nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktı. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçimizi enflasyonuna ezdirmedik. Refah artışından pay vermiş olduk. Asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 5

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 6

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret şu an net 11 bin 402 TL. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 7

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 8

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 9

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 10

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 11

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Komisyon 2. kez toplanıyor (2024 olası asgari ücret zam oranları) - 12

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira

DAHA FAZLA GÖSTER