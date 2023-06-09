Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak? (2023 asgari ücret zammında son durum)
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yüz binlerce asgari ücretli çalışan gözünü yapılacak olan ara zamma çevirdi. Ocak ayında 8 bin 506 liraya yükselen asgari ücretin, yapılacak olan yeni zam oranı sonrasında ne kadar olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlıyor diyerek, Temmuz ayında zam yapılacağının sinyalini verdi. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu da "Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz" diyerek Temmuz ayında zam yapılacağını belirtti. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Tespit komisyonu ne zaman toplanacak?
2023 asgari ücret ara zammı için tarih araştırmaları başladı. Yeni Kabine ve Meclis üyelerinin belirlenmesiyle birlikte, gündeme asgari ücrete yapılacak olan zam tutarı geldi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?