Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?
Temmuz’da milyonlarca emekli ve memurun maaşı artış gösterirken gözler asgari ücret artışına çevrildi. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada değerlendirme yapabileceklerini ifade ederken gözler yapılan son açıklamalar çevrildi. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül yaptığı açıklamada enflasyonla birlikte asgari ücretin eridiğine vurgu yaparken bayram sonrasını işaret etti. Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenirken zam ihtimallerine ilişkin hesaplama yapıldı. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücretle ilgili son gelişmeler…
Asgari ücrette yaşanacak artış dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiriyor. Birçok firma maaş politikasını asgari ücrete göre belirlerken çalışanların yanı sıra işverenlerde asgari ücret zammındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret normal şartlarda yılda bir kez artış görürken geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında ara zam yapılmıştı. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül asgari ücret zam ihtimaline ilişkin beklentisini açıkladı. Ekonominin dengelerine dikkat çeken Bülbül, yüzde 30’luk zammın enflasyon sebebiyle 17.39 oranına eridiğini aktardı. İşte, asgari ücret zammıyla ilgili yapılan açıklamalar…