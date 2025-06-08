Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz’da milyonlarca emekli ve memurun maaşı artış gösterirken gözler asgari ücret artışına çevrildi. Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada değerlendirme yapabileceklerini ifade ederken gözler yapılan son açıklamalar çevrildi. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül yaptığı açıklamada enflasyonla birlikte asgari ücretin eridiğine vurgu yaparken bayram sonrasını işaret etti. Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenirken zam ihtimallerine ilişkin hesaplama yapıldı. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücretle ilgili son gelişmeler…

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? - 1

Asgari ücrette yaşanacak artış dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiriyor. Birçok firma maaş politikasını asgari ücrete göre belirlerken çalışanların yanı sıra işverenlerde asgari ücret zammındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücret normal şartlarda yılda bir kez artış görürken geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında ara zam yapılmıştı. Doç. Dr. Okan Güray Bülbül asgari ücret zam ihtimaline ilişkin beklentisini açıkladı. Ekonominin dengelerine dikkat çeken Bülbül, yüzde 30’luk zammın enflasyon sebebiyle 17.39 oranına eridiğini aktardı. İşte, asgari ücret zammıyla ilgili yapılan açıklamalar…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? - 2

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada asgari ücret için ara zammı konuşmak için erken olduğunu vurgulayarak zamanı geldiğinde değerlendirme yapacaklarını ifade etmişti.

Vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını aktaran Işıkhan “ Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

2025 yılında enflasyondaki düşüş devam ederken ocak ayında yüzde 5,03 olan enflasyon şubat ayında 2,27, mart ayında 2,46 nisan ayında 3,00 ve mayıs ayında ise 1,53 olarak açıklandı.

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? - 3

“ŞAHSİ FİKRİM ARTIŞ OLMASI YÖNÜNDE”

Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam ihtimaline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şahsi fikrinin artış olması yönünde olduğunu vurgulayan Bülbül, asgari ücrette olası artışla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti.

Doç. Dr. Bülbül “ Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun göreve çağırılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağırılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? - 4

Asgari ücretin gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla eridiğini belirten Bülbül "Dolayısıyla yüzde 30'luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz.” dedi.

Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? - 5

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Mevcut asgari ücret 22 bin 104 lira olurken zam oranının yüzde 20 olması durumunda 4 bin 420 lira, yüzde 25 olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira artmış olacak.

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