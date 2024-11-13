Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

"ORTAK BİR ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."