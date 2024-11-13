Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın bekleyişi sürüyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı. Oluşan enflasyon ve enflasyon hedefine bağlı olarak belirlenen asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret yüzde kaç zamlanacak?

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 1

2025 asgari ücret zam takvimi, yeni yılda asgari ücret zammına göre maaşlarında artış yaşayacak olan çalışanların merak ettiği konular arasında yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, enflasyon hedeflerine göre asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?

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Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 2

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 3

"HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücrete ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, şunları söyledi;

"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 5

"ORTAK BİR ASGARİ ÜCRET DÜZEYİ OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 6

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı - 7

ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 44'lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lirayı bulacak

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

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