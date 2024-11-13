Asgari ücret zammı tahminleri 2025: Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın bekleyişi sürüyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı. Oluşan enflasyon ve enflasyon hedefine bağlı olarak belirlenen asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret yüzde kaç zamlanacak?
2025 asgari ücret zam takvimi, yeni yılda asgari ücret zammına göre maaşlarında artış yaşayacak olan çalışanların merak ettiği konular arasında yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı. Peki, enflasyon hedeflerine göre asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk toplantı ne zaman yapılacak?