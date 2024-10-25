Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler)

2025 asgari ücret zammıyla ilgili son durum, on binlerce işçi ve asgari ücretli çalışanlar tarafından araştırılmaya başladı. Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışanların gözü ise yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 1

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zam olasılıklarını merak eden milyonlarca asgari ücretli çalışan, gündemdeki son haberleri merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Son olarak ise yeni asgari ücret zammıyla ilgili Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları dikkat çekti. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 2

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı, "Bazı alanlarda büyük ilerlemeler kaydettik" dedi.

Asgari ücret ile ilgili bir soruya Şimşek, "Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor, şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz." dedi.

Konuşmasında asgari ücrette rekabetin korunması gerektiğine vurgulayan Şimşek, "Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim." ifadesini kullandı.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 3

TCMB BAŞKANI FATİH KARAHAN'DAN YÜZDE 25 SİNYALİ

Bloomberg'in haberine göre, katıldığı bir yatırımcı toplantısında Karahan'a da asgari ücret soruldu.

Karahan, yüzde 25 civarındaki bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirdi.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 4

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olmuştu.

Yeni asgari ücret zammı öncesinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunun Bakan Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 5

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi

İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 6

KOMİSYON NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 7

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 49,11 zam ile net 17 bin 2 liraya yükseltilmişti.

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 8

ASGARİ ÜCRET ZAM OLASILIKLARI

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

İşte olasılıklar;

Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler) - 9

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 25 hedefi oranında artış yapıldığında 21 bin 252 lirayı bulacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

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