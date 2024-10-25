Asgari ücret zammında son durum: 2025 asgari ücret ne kadar olacak, ilk toplantı ne zaman? (Asgari ücret zammıyla ilgili son haberler)
2025 asgari ücret zammıyla ilgili son durum, on binlerce işçi ve asgari ücretli çalışanlar tarafından araştırılmaya başladı. Hükümet, işçi ve işveren kesimi tarafından yapılacak olan 3 toplantının ardından 2025 yılı asgari ücret zammı kamuoyuna duyurulacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yeni asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışanların gözü ise yeni asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve ilk toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İlk asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı, ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Zam olasılıklarını merak eden milyonlarca asgari ücretli çalışan, gündemdeki son haberleri merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Son olarak ise yeni asgari ücret zammıyla ilgili Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları dikkat çekti. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Komisyon ne zaman toplanacak?