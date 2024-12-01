Asgari ücret zammını belirleyecek komisyonun ilk toplantı tarihi belli oldu: 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman?
Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam görüşmeleri için toplanacak. Asgari ücretin yapılacak 3. toplantının ardından 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Peki, 2025 asgari ücret ilk zam toplantısı ne zaman yapılacak?
2025 asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet kesiminin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 asgari ücret zammı için bir araya geleceği tarih açıklandı. 17 bin 2 lira olan mevcut asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman?