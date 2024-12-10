Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak?
Asgari ücret zam toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya gelmesiyle birlikte bugün yapılacak. Yeni asgari ücret zammı için ilk pazarlığın yapılması beklenirken, masada konuşulacak rakamlarda merak edilmeye başladı. Peki, 2025 Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak?
2025 asgari ücret zam toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı için artık saatler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu heyetine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi katılacak. Peki, 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman, saat kaçta?