Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak?

Asgari ücret zam toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025 asgari ücret zammı için ilk toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet kesiminin bir araya gelmesiyle birlikte bugün yapılacak. Yeni asgari ücret zammı için ilk pazarlığın yapılması beklenirken, masada konuşulacak rakamlarda merak edilmeye başladı. Peki, 2025 Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak?

Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 1

2025 asgari ücret zam toplantısı için tarih araştırmaları sürüyor. Yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret zammı için ilk toplantı için artık saatler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu heyetine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi katılacak. Peki, 2025 asgari ücret zam toplantısı ne zaman, saat kaçta?

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Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 2

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 3

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 4

MASADA DÖRT İŞÇİ OLACAK

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak.

Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil edecek.

Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 5

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret zammı için ilk toplantı 10 Aralık Salı günü yapılacak.

Asgari ücret zammı için yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücret zammı toplantısı 2025: Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ne zaman, saat kaçta toplanacak? Komisyonda kimler olacak? - 6

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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