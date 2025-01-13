Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

2025 asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamalar, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olan yeni asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemde. Peki, 2025 asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?