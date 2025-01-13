Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusunun yanıtı, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Ekonomide enflasyon ve asgari ücretle ilgili konuları değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammıyla ilgili merak edilen açıklamalarda bulundu. Peki, 2025 asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 1

2025 asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklamalar, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olan yeni asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündemde. Peki, 2025 asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

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Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 2

ASGARİ ÜCRET'E ARA ZAM OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. İhtiyaç hasıl olursa Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi

Işıkhan, enflasyonda aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 3

2025 ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmış olacak.

Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da enflasyonda ciddi bir sapma olması halinde asgari ücretin yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

Asgari ücrete ara zam 2025: Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? - 5

ASGARİ ÜCRETİN BRÜTÜ NE KADAR OLDU?

2025 yılında uygulanacak net asgari ücret 22 bin 104 TL brüt ücret ise 26 bin 5 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 30 bin 556 TL oldu.

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