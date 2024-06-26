Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam beklentisi, on binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar, asgari ücretliler tarafından zam beklentisine yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücret ara zammıyla ilgili son noktayı koydu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? İşte asgari ücret ara zammıyla ilgili son gelişmeler.

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 1

Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı, on binlerce asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Asgari ücret sonra olarak yüzde 49 artış ile birlikte 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Çalışanlar, enflasyon yüksekliği nedeniyle meydana gelen zamların ardından maaş artışı bekliyor. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda ara zam olacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücret ara zammıyla ilgili son noktayı koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette herhangi bir artış olmayacağını açıkladı.

Buna göre; 2024 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacak.

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER OCAK AYINDA

Asgari ücret belirlenirken işveren, işçi ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. İşveren ve işçi sendikaları beklentileri, ekonomik veriler, enflasyon ve diğer birçok etken dikkate alınarak yeni asgari ücret belirleniyor.

Planlamaya göre asgari ücret zammı 2025 yılının Ocak ayında belli olacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmelere Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 4

HAMZA DAĞ'DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Dağ, CNNTürk'te katıldığı bir programda, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" dedi.

Vergi düzenlemesine ilişkin son bilgileri de paylaşan Dağ, "Yansıyan bilgileri bakanlık yalanlıyor. Burada da çok somutlaşan bir şey yok. Yurt dışı harç pusuluyla ilgili çalışmaların devam ettiği bana söylendi. Doğrudan vergileri artıracak bir düzenleme sürecine gitmemiz gerekiyor. Bir reform noktasında bazı adımlar atılacak. Milletimiz müsterih olsun. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor. Orta Vadeli Program çerçesinde süreç yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 5

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN ZAM ÇAĞRISI

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Atalay, enflasyon durdurulmazsa asgari ücrette yapılacak iyileştirmenin hükmünün 1 ay bile sürmeyeceğini belirtti.

“Son yılların en zor en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz.” diyen Türk-İş Başkanı, “Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim.” ifadesini kullandı.

Atalay, “İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli.” çağrısı yaptı.

Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması - 6

YIL SONU ASGARİ ÜCRET ZAM İHTİMALLERİ

Mevcut asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış göstererek ve 22 bin 102 lira olacak.

Asgari ücret zam oranı yüzde 40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve 23 bin 802 olacak.

Zam oranı yüzde 50 artış yapılması durumunda ise 8 bin 500 lira artacak ve 25 bin 503 liraya yükselecek.

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