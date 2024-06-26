Asgari ücret ara zammında son durum 2024: Asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? Bakan Işıkhan'dan ara zam açıklaması
Asgari ücrete ara zam beklentisi, on binlerce asgari ücretli çalışan tarafından merakla araştırılıyor. Enflasyon nedeniyle yükselen fiyatlar, asgari ücretliler tarafından zam beklentisine yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücret ara zammıyla ilgili son noktayı koydu. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, asgari ücret ve vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda zam olacak mı? İşte asgari ücret ara zammıyla ilgili son gelişmeler.
Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı, on binlerce asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Asgari ücret sonra olarak yüzde 49 artış ile birlikte 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Çalışanlar, enflasyon yüksekliği nedeniyle meydana gelen zamların ardından maaş artışı bekliyor. Peki, 2024 asgari ücrete ara zam var mı, temmuzda ara zam olacak mı?