Asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Her sene aralık ayında kesinleşen asgari ücret yeni tutarları, yeni senenin ocak ayı itibariyle hesaplara geçiyor. Asgari ücret bu yıl başında yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak ödenmeye başlamıştı. Devlet tarafından ödenen asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarılmıştı.



Asgari ücrete ara zamma dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam yapılmasının şu an için gündemde olmadığı ancak ihtiyaç olması durumunda tekrar değerlendirilebileceğini bildirdi.