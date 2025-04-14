Asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da asgari ücret zammı olacak mı?
Asgari ücret zammı ocak ayında uygulanmaya başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2024 Aralık'ta belirlenen zamlı ücret net 22 bin 104 TL olmuştu. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi pek çok kalemi etkileyen asgari ücrete ara zam olacak mı? Temmuz'da asgari ücret zamlanacak mı?
Maaş zammı haberleri yakından takip ediliyor. Çalışanlar veya sosyal destekten faydalananlar asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına dair son dakika açıklamalarına odaklandı. Asgar ücret 1 Ocak 2025 itibariyle net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak hesaplara geçiyor. İşte, detaylar...