Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak?
Temmuz ayına kısa bir zaman kala gözler asgari ücrete çevrildi. Normal şartlarda 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılırken geçtiğimiz yıl asgari ücrette ara dönemde ek zam yapılmamıştı. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda ara zam formulü uygulanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam beklentilerine yanıt verdi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücrete ara zamla ilgili yapılan açıklama…
Memur ve emekli aylıkları yılda iki kez artış gösterirken asgari ücret ise her yıl başında yeniden belirleniyor. Asgari ücret belirlenirken komisyon bir araya geliyor. Asgari ücret komisyonunda işveren, işçi temsilcileri ve hükümet yetkilileri yer alıyor. Asgari ücret dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanını da yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak artış sonrası şirketler ve firmalar maaş politikalarını asgari ücrete göre şekillendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ilgili beklentilere açıklık getirdi. Peki Asgari ücrete ek zam yapılacak mı,ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler…