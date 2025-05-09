Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak?

Memur ve emekli aylıkları yılda iki kez artış gösterirken asgari ücret ise her yıl başında yeniden belirleniyor. Asgari ücret belirlenirken komisyon bir araya geliyor. Asgari ücret komisyonunda işveren, işçi temsilcileri ve hükümet yetkilileri yer alıyor. Asgari ücret dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanını da yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak artış sonrası şirketler ve firmalar maaş politikalarını asgari ücrete göre şekillendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ilgili beklentilere açıklık getirdi. Peki Asgari ücrete ek zam yapılacak mı,ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler…