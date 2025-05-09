Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak?

Temmuz ayına kısa bir zaman kala gözler asgari ücrete çevrildi. Normal şartlarda 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete ara zam yapılırken geçtiğimiz yıl asgari ücrette ara dönemde ek zam yapılmamıştı. 2025 yılının Ocak ayında asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseltildi. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda ara zam formulü uygulanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam beklentilerine yanıt verdi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücrete ara zamla ilgili yapılan açıklama…

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak? - 1

Memur ve emekli aylıkları yılda iki kez artış gösterirken asgari ücret ise her yıl başında yeniden belirleniyor. Asgari ücret belirlenirken komisyon bir araya geliyor. Asgari ücret komisyonunda işveren, işçi temsilcileri ve hükümet yetkilileri yer alıyor. Asgari ücret dolaylı olarak milyonlarca özel sektör çalışanını da yakından ilgilendiriyor. Asgari ücrete yapılacak artış sonrası şirketler ve firmalar maaş politikalarını asgari ücrete göre şekillendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette ilgili beklentilere açıklık getirdi. Peki Asgari ücrete ek zam yapılacak mı,ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak? - 2

ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada  “ Bakan Işıkhan’ın “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak? - 3

Asgari ücrete ara zam yapılmadığı durumda bir sonraki artış 2026 yılında olacak. 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Ekonomi uzmanları, asgari ücrette yapılacak artışın 2026 yılının ilk ayında olmasını ön görüyor. 

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz’da asgari ücret yeniden belirlenecek mi, ne kadar olacak? - 4

ENFLASYON 11 AYDIR DÜŞÜŞTE

Enflasyona göre her yıl memur, emekli maaşları belirleniyor. Enflasyon dolaylı oalrak asgari ücret belirlenirken de baz alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada  yıllık enflasyonun 11 aydır kesintisiz düştüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı. Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız." diye konuştu.

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