Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? 2025 asgari ücret temmuz ara zammı olacak mı? Gözler hükümetten yapılacak açıklamada
Asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili gündemdeki son gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına ara zam yapılacak. Özel sektör çalışanları ve asgari ücretliler ise kendi maaşlarında Temmuz ayında yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon sebebiyle bazı dönemlerde asgari ücrette ara zam formülü devreye sokulmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise beklentilerin oluşması üzerine geçtiğimiz günlerde ara zam açıklamasında bulunmuştu. Yeni bir açıklama ise Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan geldi. Peki 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, Asgari ücret temmuz ara zammı gelişmeleri son dakika…
2025 asgari ücret temmuz ara zammıyla ilgili son durum, milyonlarca asgari ücretli çalışanın gündeminde yer almaya başladı. Enflasyonun normal seyrinde ilerlediği dönemlerde asgari ücrete yılda bir kez zam artışı yapılıyordu fakat 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonun yükselmesi nedeniyle asgari ücrete temmuz döneminde de ara zam uygulanmıştı. Peki, temmuzda asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte asgari ücret ara zammıyla ilgili gündemden son haberler.