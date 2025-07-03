Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda
Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15.57 zam yapılırken emekli aylıklarında ise %16.67 artış yapılacak. Memur ve emekli zammının kesinlik kazanmasının ardından milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli ara zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. . Asgari ücret zammı belirlenirken normal şartlarda işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Asgari ücret zam senaryolarına ilişkin yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret temmuz ara zammı gelişmeleri…
Asgari ücret belirlenirken doğrudan enflasyon baz alınmıyor. Daha önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarında temel hedef alım gücünün yükseltilmesiydi. Normal şartlarda asgari ücret zammı her yıl Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında hükümet ara zam formülünü devreye almıştı. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken Temmuz ayına kısa bir zaman kala tartışmalar yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını ifade ederek enflasyondaki düşüşe vurgu yapmıştı. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…