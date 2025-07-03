Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda

Asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 yılının Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 15.57 zam yapılırken emekli aylıklarında ise %16.67 artış yapılacak. Memur ve emekli zammının kesinlik kazanmasının ardından milyonlarca özel sektör çalışanı ve asgari ücretli ara zam olup olmayacağını yakından takip ediyor. . Asgari ücret zammı belirlenirken normal şartlarda işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya geliyor. Asgari ücret zam senaryolarına ilişkin yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, asgari ücret temmuz ara zammı gelişmeleri…

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda - 1

Asgari ücret belirlenirken doğrudan enflasyon baz alınmıyor. Daha önceki yıllarda yapılan asgari ücret zamlarında temel hedef alım gücünün yükseltilmesiydi. Normal şartlarda asgari ücret zammı her yıl Ocak ayında gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında hükümet ara zam formülünü devreye almıştı. 2024 yılında asgari ücrete ara zam yapılmazken Temmuz ayına kısa bir zaman kala tartışmalar yeniden başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan son yaptığı açıklamada vatandaşların satın alma gücünü korumak zorunda olduklarını ifade ederek enflasyondaki düşüşe vurgu yapmıştı. Peki Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammıyla ilgili detaylar…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda - 2

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda - 3

2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor.

Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda - 4

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Memur ve emekli zammının ardından gözler ara zamda - 5

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTACAK

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları değişecek.

5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Memurların maaşları ise toplu sözleşmeye göre yüzde 5 artacak ve enflasyon farkı da yapılacak.

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