Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı?
Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri ilgililer tarafından takip ediliyor. Son olarak 2023 yılında asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmıştı. Ocak ayı ile beraber asgari ücret 22 bin 104 TL olarak ödeniyor. Gözler Temmuz ayında. Asgari ücrete ara zam var mı?
2025 yılı için geçerli asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Buna göre aralık ayına kadar geçerli asgari ücret net 22 bin 104 TL iken işverene maliyeti ise 30 bin 621 TL olarak açıklandı. Çalışanların gözü temmuz ayında. Temmuz'da asgari ücrete ek zam var mı?