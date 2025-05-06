Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı?

ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayı enflasyon rakamları: Ocak 2025 enflasyon oranı aylık bazda yüzde 5,03 yıllık bazda ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.



Şubat enflasyon rakamları: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 39,05 oldu.



2025 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 2,27 oranında artmıştır. Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 2,12 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 25,21 olarak gerçekleşmiştir.