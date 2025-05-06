Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı?

Asgari ücret zammı hakkında son dakika gelişmeleri ilgililer tarafından takip ediliyor. Son olarak 2023 yılında asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmıştı. Ocak ayı ile beraber asgari ücret 22 bin 104 TL olarak ödeniyor. Gözler Temmuz ayında. Asgari ücrete ara zam var mı?

Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı? - 1

2025 yılı için geçerli asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Buna göre aralık ayına kadar geçerli asgari ücret net 22 bin 104 TL iken işverene maliyeti ise 30 bin 621 TL olarak açıklandı. Çalışanların gözü temmuz ayında. Temmuz'da asgari ücrete ek zam var mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı? - 2

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA EK ZAM VAR MI?

Asgari ücrete son olarak 2023 yılı Temmuz ayında ek yüzde 34 oranında zam yapılmıştı. 2025 asgari ücretine dair ise ara zam şu an için gündemde yok.

Konuya dair Bakan Işıkhan, enflasyonda önemli ölçüde iyileşme olduğunu dile getirmiş ve bir aksilik olur, ihtiyaç duyulursa Temmuz'da yeniden ara zammın gündeme getirilebileceğini belirtmişti.

Buna bağlı olarak gözler mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı? - 3

ENFLASYON RAKAMLARI

Ocak ayı enflasyon rakamları: Ocak 2025 enflasyon oranı aylık bazda yüzde 5,03 yıllık bazda ise yüzde 42,12 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

Şubat enflasyon rakamları: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 39,05 oldu.

2025 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 2,27 oranında artmıştır. Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 2,12 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 25,21 olarak gerçekleşmiştir.

Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ek artış olacak mı? - 4

Mart enflasyon rakamları: Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

Nisan enflasyon rakamları: Enflasyon, nisan ayında aylık bazda yüzde 3,00 olurken yıllık bazda yüzde 37,86 geriledi.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti.

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