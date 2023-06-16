Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücrete ara zamda son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlarına ara zam bekleyen vatandaşlar, yapılan açıklamaları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yakından takip ediyor. Peki, asgari ücrete yapılacak zam oranı ne zaman belli olacak?
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 12 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Komisyon'un toplantılarını tamamlaması ardından ara zam oranının kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her zam döneminde 4 kez bir bir araya geliyor.