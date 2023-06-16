Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete ara zamda son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da maaşlarına ara zam bekleyen vatandaşlar, yapılan açıklamaları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını yakından takip ediyor. Peki, asgari ücrete yapılacak zam oranı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 1

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 12 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. Komisyon'un toplantılarını tamamlaması ardından ara zam oranının kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.  Asgari Ücret Tespit Komisyonu her zam döneminde 4 kez bir bir araya geliyor.

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 2

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN 2. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret zammında kesin karar için temmuz ayının başını işaret etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri temmuz ayı zammı için başladı. Asgari ücretteki zam hakkında geçen yıl yüzde 54 gibi bir artış yaptıklarını kaydetti.

Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 4

Alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürüttüklerini dile getiren Yılmaz; 


"Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz."  ifadelerini kullandı. 

Asgari ücrete ara zamda son durum: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - 5

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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