Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama

Asgari ücret zammı, binlerce asgari ücretli çalışan vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili araştırmalar sürerken, Bakan Bilgin konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün çıktığı canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.
Buna göre; Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapılması ve ek zam gündeme gelecek.
Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya "Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." cevabını verdi.