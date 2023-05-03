Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün çıktığı canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.



Buna göre; Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapılması ve ek zam gündeme gelecek.