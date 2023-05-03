Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama

Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama - 1

Asgari ücret zammı, binlerce asgari ücretli çalışan vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili araştırmalar sürerken, Bakan Bilgin konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Peki, asgari ücrete ek zam yapılacak mı?

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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama - 2

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün çıktığı canlı yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soru üzerine Bilgin, asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirterek, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Buna göre; Temmuz ayı itibarıyla asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapılması ve ek zam gündeme gelecek.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den asgari ücret ara zammıyla ilgili açıklama - 3

ASGARİ ÜCRET 5 HANEYE ÇIKACAK MI?

Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya "Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz." cevabını verdi.

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