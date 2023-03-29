Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacak mı? Bakan Bilgin'den zam sorularına yanıt

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.
28 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği hatırlatılan Vedat Bilgin, "Temmuzda ara zam yapılacak mı?" sorularına yanıt verdi.
Bilgin, asgari ücrete zam konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını; “Asgari ücrete ara zamla ilgili gündemimizde bir şey yok, temmuzda enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu anda gündemimizde değil. Ama temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız.” sözleriyle dile getirdi.
Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." mesajını vermişti.
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.