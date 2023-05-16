Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı? Ara zam sorularına açıklama

TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Ara zam için temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.