Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak?

Asgari ücret zammı için milyonlarca özel sektör çalışanı Temmuz ayına odaklanmıştı. Memur ve emeklilerin bu ay alacağı zam oranları enflasyonla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklileri %15.57 zam alırken SSK, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarına %16.67 zam aldı. Normal şartlarda asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek toplantılar düzenliyor. Enflasyon, Türk lirasının alım gücü ve diğer birçok veri dikkate alınarak asgari ücret zammına karar veriliyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan artışın ardından asgari ücret zammı için beklenti oluştu. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2025 Temmuz asgari ücret zammı gelişmeleri…

Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak? - 1

Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda enflasyon karşısında güç kaybettiğinden ara zam formülü uygulandı. 2022 ve 2023 yılında asgari ücret ara dönemde de zam gördü. 2024 yılında ise asgari ücret sadece Ocak ayında artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret zammı için enflasyonu işaret etmişti. Enflasyonda yaşanan düşüş dikkat çekerken beklenti içerisinde olanlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesi konusunu gündeme getirmişti. Asgari ücret zammı için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, asgari ücretle ilgili son yapılan açıklamalar…

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak? - 2

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret ara zammıyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklediklerini ifade ederken aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Haziran ayında enflasyonda yaşanan düşüş dikkat çekerken asgari ücretle ilgili yeni bir adım atılmadı. Asgari ücret, normalde olduğu gibi 2026 yılının Ocak ayında zamlanacak. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri başta enflasyon ve diğer verileri dikkate alarak asgari ücret tespit komisyonunda görüşmeler yapacak.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri, asgari ücrete emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi yılda iki kez artış yapılması gerektiğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise enflasyonunun kontrol altına almadan yapılacak artışın kısa sürede eriyeceğini ifade ettiği belirtildi.

Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak? - 3

SON 5 YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANDI?

2020 BRÜT 2.943,00 TL NET: 2.324,70 TL

2021 BRÜT: 3.577,50 TL NET: 2.825,90 TL

2022 (Ocak-Haziran) BRÜT: 5.004,00 TL NET: 4.253,40

2022 (Temmuz - Aralık) BRÜT: 6.471.00 TL NET: 5.500,35 TL

2023 (Ocak - Haziran) BRÜT: 10.008 TL NET: 8.506,80 TL

2023(Temmuz - Aralık) BRÜT: 13.414,50 TL NET: 11.402,32

2024 BRÜT: 20.002 TL NET: 17.002 TL

2025 BRÜT: 26.005,50 TL NET: 22.104 TL

Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak? - 4

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammı doğrudan 7 milyon çalışanı etkilerken şirketler ise maaş politikalarını asgari ücrete göre belirlediğinden milyonlarca çalışanın maaşının belirlenmesinde önemli rol üstleniyor. Asgari ücret, 2026 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. Zam ihtimallerine hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak? - 5

Asgari ücrete %10 zam yapılması durumunda 2 bin 210 lira artacak ve 24 bin 314 lira olacak.

Asgari ücrete %15 zam yapılması durumunda 3 bin 315 lira yükselecek ve 25 bin 419 lira olacak.

Asgari ücrete %20 zam yapılması durumunda 4 bin 420 lira yükselecek ve 26 bin 524 lira olacak.

Asgari ücrete %25 zam yapılması durumunda 5 bin 526 lira yükselecek ve 27 bin 630 lira olacak.

Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 6 bin 631 lira yükselecek ve 28 bin 735 lira olacak.

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