Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak?
Asgari ücret zammı için milyonlarca özel sektör çalışanı Temmuz ayına odaklanmıştı. Memur ve emeklilerin bu ay alacağı zam oranları enflasyonla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklileri %15.57 zam alırken SSK, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarına %16.67 zam aldı. Normal şartlarda asgari ücret belirlenirken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek toplantılar düzenliyor. Enflasyon, Türk lirasının alım gücü ve diğer birçok veri dikkate alınarak asgari ücret zammına karar veriliyor. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan artışın ardından asgari ücret zammı için beklenti oluştu. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte, 2025 Temmuz asgari ücret zammı gelişmeleri…
Asgari ücret geçtiğimiz yıllarda enflasyon karşısında güç kaybettiğinden ara zam formülü uygulandı. 2022 ve 2023 yılında asgari ücret ara dönemde de zam gördü. 2024 yılında ise asgari ücret sadece Ocak ayında artırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada asgari ücret zammı için enflasyonu işaret etmişti. Enflasyonda yaşanan düşüş dikkat çekerken beklenti içerisinde olanlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin asgari ücrete yılda iki kez zam gelmesi konusunu gündeme getirmişti. Asgari ücret zammı için gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Peki Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte, asgari ücretle ilgili son yapılan açıklamalar…