Asgari ücrete yeni düzenleme yapılacak mı? 2025 Asgari ücrete ara zam olacak mı, ne zaman zamlanacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret ara zammıyla ilgili Bakan Vedat Işıkhan son yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklediklerini ifade ederken aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.



Haziran ayında enflasyonda yaşanan düşüş dikkat çekerken asgari ücretle ilgili yeni bir adım atılmadı. Asgari ücret, normalde olduğu gibi 2026 yılının Ocak ayında zamlanacak. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri başta enflasyon ve diğer verileri dikkate alarak asgari ücret tespit komisyonunda görüşmeler yapacak.



AK Parti’nin Kızılcahamam kampında milletvekilleri, asgari ücrete emekli ve memur maaşlarında olduğu gibi yılda iki kez artış yapılması gerektiğini aktardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise enflasyonunun kontrol altına almadan yapılacak artışın kısa sürede eriyeceğini ifade ettiği belirtildi.