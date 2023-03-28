Asgari ücrete zam yapılacak mı? Ara zam söylentilerine Bakanlık'tan yanıt

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı.
Bu karar ardından asgari ücret maaşına da zam beklentisi oluştu ve çeşitli iddialar ortaya atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."
Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız." ifadelerini kullanmıştı.
Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.