Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapılmıştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."