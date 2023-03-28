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Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücrete çevrilmişti. İHA'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için temmuz ayını işaret etti.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti - 1

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı soruları, en düşük emekli maaşına yapılan zam ardından bir kez daha gündeme geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıklamıştı. 

EKONOMİ HABERLERİ

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti - 2

BAKAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

İHA' nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı için Temmuz ayını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Görüşme öncesi konuşan Bilgin, "Asgari ücrete zam Temmuz'da" dedi.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti - 3

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapılmıştı. Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti - 4

Ocak ayında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız."

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan ara zam için temmuz ayını işaret etti - 5

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

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