Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammında son durum)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?

Seçimlerden önce de gündeme gelen asgari ücret artışı için hükümet tarafından bir hazırlık yapılmaya devam ediyor.



Asgari ücret, yılbaşında 2023'ün tamamında geçerli olacak şekilde belirlense de 2022'de olduğu gibi Temmuz ayında da ara zam yapılacak.



Buna göre; Asgari ücret ara zammı 2023 Temmuz ayında belli olacak.