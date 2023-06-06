Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne kadar olacak? (2023 asgari ücret zammında son durum)

2023 asgari ücret ara zammı için tarih araştırmaları başladı. Yeni Kabine ve Meclis üyelerinin belirlenmesiyle birlikte, gündeme asgari ücrete yapılacak olan zam tutarı geldi. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak?
Seçimlerden önce de gündeme gelen asgari ücret artışı için hükümet tarafından bir hazırlık yapılmaya devam ediyor.
Asgari ücret, yılbaşında 2023'ün tamamında geçerli olacak şekilde belirlense de 2022'de olduğu gibi Temmuz ayında da ara zam yapılacak.
Buna göre; Asgari ücret ara zammı 2023 Temmuz ayında belli olacak.
Ocak ayında net 8 bin 506 Lira'ya yükselen asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.
Bu da yüzde 25'in üzerinde bir artışla 11 bin liraya yaklaşması anlamına geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret konusuna değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam sinyali vermişti.
Tüm çalışanların refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, temmuz ayı için hazırlıkları olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.
Asgari ücret Ocak 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi.
Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.