Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor

Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” dedi. Şimdi tüm gözler zam pazarlığındaki ikinci toplantıda. Peki, asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı geride kaldı. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) heyetinin katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İşçi ve işverenler şimdi ise rakamların netleşmeye başlayacağı ikinci toplantı tarihine odaklandı. İşte, 2023 Temmuz ayı asgari ücret zam pazarlığında son durum ve güncel gelişmeler...

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Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor - 2

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?


Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor - 3

İLK TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sürecin bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak, “İkinci toplantı yarın da olabilir, bu akşam da olabilir, ertesi gün de olabilir. Şu an herhangi bit tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır bir şekilde toplantının bir an önce bitmesi ve asgari ücretli çalışanların da günün şartlarına göre, yaşana ekonomik krizlere göre, ev kiralarına göre ve hayat pahalılığına göre ücretlerinin güncellenmesini istiyoruz. Resmi belgeler istendi önümüzdeki günlerde veya ileriki saatlerde resmi açıklamayı yapacağız. Toplantıda herhangi resmi bir rakam konuşulmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor - 4

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor - 5

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?


Toplantının ardından TÜRK-İŞ asgari ücret komisyonu üyesi ve Haber-İş Genel Başkanı Veli Solak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sürecin bayramdan önce sürecin bitmesini istediklerini belirten Solak, "Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürece dair ayrıntılar netleştikçe gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

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