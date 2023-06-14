Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zam pazarlığı devam ediyor
Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Türkiye İşçi Sendikası Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Sürecin bayramdan önce bitmesini istiyoruz, toplantıda bir rakam konuşulmadı” dedi. Şimdi tüm gözler zam pazarlığındaki ikinci toplantıda. Peki, asgari ücrette 2. toplantı ne zaman yapılacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısı geride kaldı. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu (TİSK) heyetinin katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İşçi ve işverenler şimdi ise rakamların netleşmeye başlayacağı ikinci toplantı tarihine odaklandı. İşte, 2023 Temmuz ayı asgari ücret zam pazarlığında son durum ve güncel gelişmeler...