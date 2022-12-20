Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu hafta gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri bugün üçüncü kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir araya gelecek. Peki, 2023’ün asgari ücreti bugün netleşecek mı?

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi? - 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaştı. 20 Aralık'ta üçüncü kez toplanacak Komisyonun, bu toplantıda yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söylemişti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Alınan bilgiye göre, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantının saati 14.00 olarak belirlendi.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi? - 2

Bu toplantıda taraflarca telaffuz edilecek ilk rakamlar masada olacak. Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi? - 3

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi? - 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücrette 3. toplantı bugün gerçekleşecek: 2023 asgari ücret bugün belirlenecek mi? - 5

İLK İKİ TOPLANTIDA YAŞANANLAR

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 7 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı. Görüşmelerin çerçevesinin belirlendiği bu toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılan asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı. Bu ankete göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip katılımcıların 2023 yılı asgari ücret beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Görüşmeler kapsamında ikinci toplantı yine Bakanlığın ev sahipliğinde 14 Aralık'ta yapıldı. Basına kapalı yaklaşık 2,5 saat süren bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

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