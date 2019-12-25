Asgari ücrette son durum: 2020 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. 2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret Ocak ayında ne kadar olacak? İşte Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

2020 Asgari ücrette son durum nedir?

7 milyonun üzerinde asgari ücretli  çalışan  asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısını beklemeye koyuldu. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala da asgari ücretli çalışanların gözü asgari ücret zammının belli olacağı son asgari ücret tespit komisyon toplantısına çevrildi.

ASGARİ ÜCRET YARIN BELLİ OLUYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00'te yapılacağını bildirdi.

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.  Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama geldi, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını açıkladılar. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da şunları söyledi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. 17 yıldır çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledik. Geçen yıl yüzde 26 oranında ciddi artış sağlamıştık. Asgari ücret 2002'den beri nominal olarak 10 kat arttı. Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum."

YIL YIL ASGARİ ÜCRET

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle:  2019: 2 bin 20 TL

2018: 1603 TL

2017: 1404 TL

2016: 1300 TL

2015: 1 Ocak-949TL,1 Temmuz-1000 TL 

2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?


Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

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