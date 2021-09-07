Asırlık domates 'Guldar'ı yeniden yeşertti

Anadolu Ajansı 07.09.2021 - 17:29 | Son Güncelleme : 07.09.2021 - 17:32
Yıllardır TEMA Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışma yapan 57 yaşındaki Cuma Karaaslan, son dönemde kentte üretimi nadiren süren, adını ilk ürünün üretildiği yörede Zazaca "Guldar" olarak bilinen Akdurmuş köyü'nden alan asırlık domatesin üretimi için uğraş veriyor.
Tohumlardan elde ettiği fidelerin büyük bölümünü domates üretiminin yaygınlaşması için bölgedeki çiftçilere ücretsiz dağıtan Karaaslan, önümüzdeki aylarda tohum satışına, ilkbaharda ise fide satışına başlamayı hedefliyor.
Sos ve salça yapımında da kullanılan Guldar" cinsi domatesin coğrafi işaret tescili için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesince başlatılan çalışmalar ise sürüyor.
Karaaslan, Guldar cinsi domatesin ürün alma potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.
Covid-19 ile mücadele sürecinde doğal beslenmenin öneminin bir kez daha önem kazandığını ifade eden Karaaslan, "4 yıldır bu tohumu kurtarabilmek için tohum deposu oluşturduk. 100 milyonun üzerinde tohum üretimi gerçekleştirdik. Tohumların bir kısmını dağıtarak bir kısmını da yeniden ekerek bu zincirin güçlü şekilde devam etmesine katkı sunduk" dedi.