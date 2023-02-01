Asya'nın en zengin insanı Adani'nin serveti 3 günde nasıl eridi?

ADANI GRUBU NEDEN 68 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ?

Hindenburg Research'ün geçen hafta yayınladığı raporun ardından, Bloomberg'in tahminine göre Adani Grubu'ndaki şirketler yaklaşık 68 milyar dolar kaybetti. ABD’li araştırma şirketi, Adani grubunu araştırmak için iki yıl harcadığını ve Adani'de borsaya kote yedi şirketin "Yüzde 85 aşağı yönlü risk" ile aşırı değerlendiği sonucuna vardığını duyurdu. Holding aleyhindeki ana iddialar, diğer suiistimallerin yanı sıra hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığını da içeriyor. Rapor, ayrıca Adani Group'un hisse fiyatlarını yükseltmek için Adani'nin ailesiyle bağlantılı offshore paravan şirketleri kullandığını iddia ediyor.