Asya'nın en zengin insanı Adani'nin serveti 3 günde nasıl eridi?

Hindistan, 1990'larda ekonomisini dışa açtı ve on milyonlarca insan yoksulluktan kurtulduğunda yeni bir orta sınıf ortaya çıktı . Hindistan ekonomisinin patlamasıyla ,Adani altyapı ve kömür sektörüne yöneldi. Adani'nin ilk büyük projesi olan Gujarat'taki Mundra limanı 1998'de açıldı ve şu anda Hindistan'ın en büyük limanı olma özelliği taşıyor. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. ise Hindistan'ın en büyük özel liman işletmecisi olarak faaliyet göseriyor.