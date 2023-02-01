Asya'nın en zengin insanı Adani'nin serveti 3 günde nasıl eridi?

Asya'nın en zengin insanı Gautam Adani, ABD'li yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'ün kendisini "kurumsal tarihin en büyük dolandırıcılığını yapmakla" suçlamasının ardından 72 saatte 68 milyar dolar kaybetti.
Hindenburg Research'ün Hindistan'ın en büyük ikinci holdingi hakkında hazırladığı rapor, grubun tam 2,5 milyar dolar toplamayı amaçlayan bir hisse arzına başladığı sırada, Adani’yi hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek ve dolandırıcılıkla suçladı. Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne göre ise 60 yaşındaki Adani'nin net serveti 30 milyar dolardan fazla düşerek 84 milyar dolara geriledi. Böylelikle Adani, dünyanın en zengin üçüncü insanı sıralamasından 11. sıraya kaydı.
Batı Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Ahmedabad'da orta sınıf bir ailenin oğlu olarak doğan Adani, Hindistan'ın finans başkenti Mumbai'de elmas tüccarı olmak için üniversiteyi bıraktı. Adani, 1980'lerde, ayakkabıdan kovaya kadar her birçok ürünün ticaretini yapan ve amiral gemisi şirketi olmaya devam eden Adani Enterprises'ı kurmadan önce plastik ithalatına başladı.
Hindistan, 1990'larda ekonomisini dışa açtı ve on milyonlarca insan yoksulluktan kurtulduğunda yeni bir orta sınıf ortaya çıktı . Hindistan ekonomisinin patlamasıyla ,Adani altyapı ve kömür sektörüne yöneldi. Adani'nin ilk büyük projesi olan Gujarat'taki Mundra limanı 1998'de açıldı ve şu anda Hindistan'ın en büyük limanı olma özelliği taşıyor. Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. ise Hindistan'ın en büyük özel liman işletmecisi olarak faaliyet göseriyor.
Bununla birlikte, Adani son 10 yıl içinde Hindistan'ın en büyük kömür madeni işletmecisi oldu. Adani şirketleri büyük şehirlerde havalimanları işletiyor, yollar inşa ediyor, elektrik üretiyor, savunma teçhizatı üretiyor, tarımsal insansız hava araçları geliştiriyor, yemeklik yağ satıyor ve bir medya kuruluşu işletiyor. Fosil yakıt şirketleri olmasına rağmen milyarder Adani, aynı zamanda 2030 yılına kadar dünyanın en büyük yenilenebilir enerji oyuncusu olmayı hedefliyor.
Adani'nin net serveti son yıllarda şirketlerinin hisse fiyatları borsada yükseldikçe yaklaşık yüzde 2 bin arttı. Ancak, Adani, servetinin çoğunun hükümetle ve Başbakan Narendra Modi ile olan yakın bağlarından kaynaklandığını nedeniyle sürekli eleştirildi. Muhaliflar, Hinsitan hükümetini daha önce, Adani'nin havalimanlarını işletme ihalelerini kazanmasını kolaylaştırmak için ihale kurallarını ayarlamakla suçladı. Adani’nin şirketi ise sözleşmelerin şeffaf bir süreçle adil bir şekilde kazanıldığını açıklayarak bu iddiayı reddetti.
Hindenburg Research'ün geçen hafta yayınladığı raporun ardından, Bloomberg'in tahminine göre Adani Grubu'ndaki şirketler yaklaşık 68 milyar dolar kaybetti. ABD’li araştırma şirketi, Adani grubunu araştırmak için iki yıl harcadığını ve Adani'de borsaya kote yedi şirketin "Yüzde 85 aşağı yönlü risk" ile aşırı değerlendiği sonucuna vardığını duyurdu. Holding aleyhindeki ana iddialar, diğer suiistimallerin yanı sıra hisse senedi fiyat manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığını da içeriyor. Rapor, ayrıca Adani Group'un hisse fiyatlarını yükseltmek için Adani'nin ailesiyle bağlantılı offshore paravan şirketleri kullandığını iddia ediyor.
Öte yandan, Nathan Anderson tarafından yönetilen Hindenburg Research, 2020 yılında elektrikli araç üreticisi Nikola'yı teknolojisi hakkında yalan söylemekle suçladığında dikkatleri üzerine çekmişti. Nikola'nın kurucusu geçen yıl dolandırıcılıktan hüküm giydi.
Adani grubu ise Hindenburg Research’ün iddialarını reddetti ve 413 sayfalık bir rapor yayınladı. Adani'nin yanıtı belgeler ve veri tablolarını içeriyordu ve grubun gerekli tüm düzenleyici açıklamaları yaptığını ve yerel yasalara uyduğunu söyledi.
Hindenburg Research, Adani'nin rapor tarafından iş insanına yöneltilen 88 sorudan yalnızca 26'sını yanıtladığını ve gündeme getirdiği sorunların çoğunu çözemediğini söyleyerek yanıt verdi.
Son olarak, Hindenburg Research'ün raporu, yatırımcıları Adani Group hisselerini satmaya sevk etti. 25 Ocak'tan bu yana Adani'nin amiral şirketi Adani Enterprises ve gruptaki diğerleri tek bir günde yüzde 20'ye varan düşüşler yaşadı.
Bazı analistler, Hindenburg Research'ün gündeme getirdiği sorunların doğru çıkması durumunda grubun borç aldığı finansal kurumlara ve bankalara zarar verebileceğini söyledi.