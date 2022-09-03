Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 14:35
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 12 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 100 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 900 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 800 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 400 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 150 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 7 bin 200 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 700 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 600 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 300 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 5 bin 200 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 600 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira
Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 300 lira