Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı

İngiltere'nin resmi posta işleri, bankacılık ve sigortacılık kurumu Post Office, yıllık "Şehir Maliyetleri Barometresi Raporu"nu yayımladı. Raporda, Avrupa'daki 20 popüler destinasyon ucuzluğuna göre sıralandı. Hesplama yapılarken, kentte bir günlük ortalama yiyecek ve içecek masrafı, seyahat kartı ve müze ücretleri ile 3 yıldızlı bir otelde iki gece kalmanın maliyeti dikkate alındı. Uzmanlar, bu yıl ilk defa Batı Avrupa kentlerinin hesaplılık açısından Dopu Avrupa ülkelerini geçtiğini söyledi.

İşte Avrupa'nın tatil için en ucuz kentleri...

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 14:35

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 1

20. AMSTERDAM, HOLLANDA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 12 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 2

19. VENEDİK, İTALYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 3

18. KOPENHAG, DANİMARKA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 4

17. DUBLİN

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 9 bin 100 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 5

16. PARİS

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 900 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 6

1.STOCHOLM

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 800 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 7

14. VİYANA, AVUSTURYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 8

FLORANSA, İTALYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 400 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 9

BRÜKSEL, BELÇİKA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin 150 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 10

BARCELONA, İSPANYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 8 bin  lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 11

ROMA, İTALYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 7 bin 200 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 12

DUBROVNİK, HIRVATİSTAN

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 700 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 13

BERLİN, ALMANYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 600 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 14

MADRİD, İSPANYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 6 bin 300 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 15

PRAG, ÇEKYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 5 bin 200 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 16

BUDAPEŞTE, MACARİSTAN

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 600 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 17

RİGA, LETONYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 18

KRAKOW, POLONYA

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 19

LİZBON, PORTEKİZ

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 500 lira

Avrupa'nın en ucuz kentleri belli oldu: Komşu öne çıktı - 20

ATİNA, YUNANİSTAN

Üç yıldızlı otelde iki gece ve diğer harcamalar: 4 bin 300 lira

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