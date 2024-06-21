Aydın üretimde dünya lideri, Avrupa'ya gönderiliyor! Fiyatı 100 TL'ye kadar düştü, "ilekleme" çalışmaları devam ediyor
Yaklaşık 120 ülkeye ihracı gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 bin tonun üzerinde rekoltenin gerçekleştiği Aydın'da bu yıl da incir ilekleme ve üretim hazırlıkları aralıksız devam ediyor.
Dünyanın en kaliteli kuru incirinin yetiştiği Aydın'da 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşirken bu sezon da mevsim şartları uygun giderse rekoltenin bir miktar daha artması bekleniyor.