Aydın üretimde dünya lideri, Avrupa'ya gönderiliyor! Fiyatı 100 TL'ye kadar düştü, "ilekleme" çalışmaları devam ediyor

ÜRETİM VE İHRACATTA DÜNYA LİDERİ

İncir üretiminde dünya birincisi olan Türkiye'de Aydın, incir ağacı varlığı ile birinci sırada yer alıyor. Dünya kuru incir üretiminde de Aydın, söz sahibi olmaya devam ediyor. Kuru İncir, Aydın'ın 2006 yılında ilk coğrafi işaret almış ürünü olurken aynı zamanda da 2017 yılında AB tescilli coğrafi işaretini alan ilk ürünü olma özelliği taşıyor. Kuru incirde rekolte 2022 yılında 70 bin ton, 2023 yılında da yaklaşık 70 bin 174 ton olarak gerçekleşti. Kuru incir üretiminin büyük bir kısmı ise en başta Almanya, Amerika, Fransa, Çin ve İtalya olmak üzere toplamda 120 ülkeye ihraç ediliyor. Üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye, geçen yıl ortalama 85 bin ton incir ihracatından 299 milyon dolarlık gelir sağladı.