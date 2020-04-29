Aylık 7 bin 500 liraya işçi bulamıyorlar

Corona virüs nedeniyle yabancı işçi çay hasadı için gelemedi. Doğu Karadenizli üreticiler de çay dalında kalmasın diye işçi arayışı başladı. Ancak üretici 7 bin 500 liraya kadar ulaşan aylığa rağmen işçi bulamamaktan şikayetçi.

NTV 29.04.2020 - 15:28

Çay hasadında aylık 7 bin 500 lira kazanca rağmen işçi bulunamadığı bildirildi.

Bu yıl yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, corona virüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılmasıyla Türkiye'ye gelemedi.

Büyükşehirlerden bölgeye gitmek isteyen yaklaşık 50 bin kişi de virüs engeline takıldı.

Bu durum,  Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun gibi Doğu Karadeniz illerinde işçi sıkıntısına yol açtı.

Üreticiler, aylık 7 bin 500 liraya kadar ulaşan ücrete rağmen işçi bulamadıklarını belirtiyor.

Rize'de valilik ve kaymakamlıklar, çay toplayacak işçi bulmak için çalışma başlattı.

Mayıs ayının ortasında başlayacak hasat için farklı çözüm önerileri üzerinde duruluyor. Virüs yüzünden işini kaybedenler, iş arayanlar ya da vefa destek gruplarından yardım istenmesi gibi çözüm önerileri masada. 

İşçi sorununun çözülmesi durumunda, önceki yıllarda yabancı işçi çalıştırılarak yurtdışına giden milyonlarca liranın bölgede kalabileceği belirtiliyor.

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