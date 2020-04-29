Aylık 7 bin 500 liraya işçi bulamıyorlar

Rize'de valilik ve kaymakamlıklar, çay toplayacak işçi bulmak için çalışma başlattı.

Mayıs ayının ortasında başlayacak hasat için farklı çözüm önerileri üzerinde duruluyor. Virüs yüzünden işini kaybedenler, iş arayanlar ya da vefa destek gruplarından yardım istenmesi gibi çözüm önerileri masada.