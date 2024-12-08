Babadan kalma dükkanda 40 yıldan fazla süredir çalışıyor: Bu mesleğe talep yok, çırak bulmakta zorlanıyorum
Sivas’ta 40 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamiri yapan Gökhan Uygur, vatandaşların artan ayakkabı fiyatları nedeniyle yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirdiklerini söyledi. Ayakkabı tamirciliğine talep olmadığını belirten Uygur, ''Çırak bulmakta zorlanıyorum'' dedi.
Bir dönem ayakkabı tamir ettirmek yerine yenisini alanlar, ayakkabı fiyatlarının artmasından sonra ayakkabı tamirine yöneldi. Son zamanlarda artan taleplerle birlikte ayakkabı tamircileri, artan iş yüküne yetişmekte zorlanıyor.