Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor

Kılıçaslan, "10 yıldır kendi bahçemde tatlı ve yemeklik kabaklar üretiyorum. Bu kabakları pazarda satışa sunuyorum. Emeğimin karşılığını alınca çok mutlu oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Kazandığım parayla hem kendi ihtiyacımı hem de çocuklarıma ihtiyacını alıyorum. Balkabağının kilosunu 40 TL'den satışa sunuyorum. Kabaklar tamamen doğal. Burada satışlar yaparak kazandığımız parayla ihtiyaçlarımızı alıyoruz" ifadesini kullandı.