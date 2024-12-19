Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor
Kahramanmaraş'ta esnaf kadın, kendi bahçesinde ürettiği balkabaklarını satarak geçimini sağlıyor. Besin değeri yüksek bir besin olan balkabakları, kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.
Onikişubat ilçesi Sosyete Pazarında 10 yıldır bahçesinde yetiştirdiği balkabağı ve yemeklik kabakları satarak geçimini sağladığını söyleyen 5 çocuk annesi Hatice Kılıçaslan, "Bahçemde yetiştirdiğim kabaklar geçim kaynağım oldu. Emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu" dedi.