Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor

Kahramanmaraş'ta esnaf kadın, kendi bahçesinde ürettiği balkabaklarını satarak geçimini sağlıyor. Besin değeri yüksek bir besin olan balkabakları, kilosu 40 TL'den alıcı buluyor.

Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor - 1

Onikişubat ilçesi Sosyete Pazarında 10 yıldır bahçesinde yetiştirdiği balkabağı ve yemeklik kabakları satarak geçimini sağladığını söyleyen 5 çocuk annesi Hatice Kılıçaslan, "Bahçemde yetiştirdiğim kabaklar geçim kaynağım oldu. Emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu" dedi.

NTVPARA HABERLERİ

Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor - 2

Kılıçaslan, "10 yıldır kendi bahçemde tatlı ve yemeklik kabaklar üretiyorum. Bu kabakları pazarda satışa sunuyorum. Emeğimin karşılığını alınca çok mutlu oluyorum. 5 çocuk annesiyim. Kazandığım parayla hem kendi ihtiyacımı hem de çocuklarıma ihtiyacını alıyorum. Balkabağının kilosunu 40 TL'den satışa sunuyorum. Kabaklar tamamen doğal. Burada satışlar yaparak kazandığımız parayla ihtiyaçlarımızı alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor - 3

Balkabağı; A vitamini, C vitamini, potasyum, magnezyum, demir ve lif açısından oldukça zengin bir besindir. Yüksek miktarda beta-karoten içerdiği için göz sağlığını korur. Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde, sindirimi düzenler, kabızlık gibi sorunları önler ve bağırsak sağlığını destekler.



Bahçesinde yetiştirdiği şifa deposu, geçim kaynağı oldu: Kilosunu 40 liradan satıyor - 4



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