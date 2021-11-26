Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor

Haberler - İHA 26.11.2021 - 10:47
İnşaat Teknikeri Cengiz Özdemir (38) 2017'de tarımla uğraşmaya karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katılarak başarıyla tamamlayan Özdemir, evinin bahçesine tesis kurdu.
Tesiste kısa sürede hedeflediği başarıyı yakalayan Özdemir, her geçen yıl üretim kapasitesini artırdı.
Yıllık 20 ton mantar üretimine ulaşan Özdemir, ürettiği mantarların satışından elde ettiği kazançla ikinci tesisini kurarak üretim miktarını 40 tona çıkardı.
İstiridye mantarı yetiştiriciliği için daha önce hazır kompost kullanan ve yaptığı yatırımla kompost makinesi ve platformu alarak kendi kompostunu da üretmeye başlayan Özdemir bu sayede kazancını da yüzde 50 oranında artırdı.
Mantar yetiştiriciliğinin gençlere iş imkanı sağlayabileceğini belirten Özdemir, “Bulundukları Tarım İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Şu an da yüzde 50 hibeler var. Bunlardan faydalanabilirler" şeklinde konuştu.
Üretimde git gide kapasiteyi artırdıklarını söyleyen Özdemir, “2017’de genç çiftçi projesinden Tarım İl Müdürlüğünden destek aldık ve ilk çadırımızı kurduk. Daha sonra kapasitemizi artırdık. Burada kompost dediğimiz poşetleri de kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz” dedi.