Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yatırılıyor. Ödemelerle ilgili beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Nisan ayında toplam 6,3 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara aktarıldı. Her ay yapılan ödemelerle ilgili son durum merak ediliyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerle ilgili yapılan son açıklama…

Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Farklı günlerde yapılan ödemelerle ilgili hak sahipleri ödeme takvimine ulaşmaya çalışırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı belirlenirken memur maaşları katsayısı dikkate alınıyor. Birçok sosyal destek ödemesiyle birlikte yaşlılık maaşı ve engelli maaşı arttı.  65 yaş üstü herhangi bir geliri olmayanlara yaşlılık maaşı ödenirken engelli maaşları ise rapor doğrultusunda ödeniyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yattı mı? İşte, detaylar…

EKONOMİ HABERLERİ

Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

NİSAN 2025 YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara aktarıldığını açıkladı. 

Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

TOPLAM 6,3 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILDI 

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasında “ Göktaş, "Bu doğrultuda nisan ayı için 3,51 milyar lira yaşlı aylığı, 2,79 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

HER ALANDA YANLARINDA OLDUKLARINI VURGULADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı.

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