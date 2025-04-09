Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Farklı günlerde yapılan ödemelerle ilgili hak sahipleri ödeme takvimine ulaşmaya çalışırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı belirlenirken memur maaşları katsayısı dikkate alınıyor. Birçok sosyal destek ödemesiyle birlikte yaşlılık maaşı ve engelli maaşı arttı. 65 yaş üstü herhangi bir geliri olmayanlara yaşlılık maaşı ödenirken engelli maaşları ise rapor doğrultusunda ödeniyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yattı mı? İşte, detaylar…