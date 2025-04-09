Bakan duyurdu: Yaşlılık ve engelli maaşları Nisan ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine belirlenen tarihlerde yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yatırılıyor. Ödemelerle ilgili beklenen açıklama Bakan Mahinur Göktaş’tan geldi. Nisan ayında toplam 6,3 milyar lira tutarındaki ödemeler hesaplara aktarıldı. Her ay yapılan ödemelerle ilgili son durum merak ediliyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelerle ilgili yapılan son açıklama…
Yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatırılıyor. Farklı günlerde yapılan ödemelerle ilgili hak sahipleri ödeme takvimine ulaşmaya çalışırken konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı belirlenirken memur maaşları katsayısı dikkate alınıyor. Birçok sosyal destek ödemesiyle birlikte yaşlılık maaşı ve engelli maaşı arttı. 65 yaş üstü herhangi bir geliri olmayanlara yaşlılık maaşı ödenirken engelli maaşları ise rapor doğrultusunda ödeniyor. Peki Yaşlılık maaşı ve engelli maaşı yattı mı? İşte, detaylar…